Już za miesiąć Anglików czeka nie lada wydarzenie. Z resztą nie tylko Anglików, bowiem na ślub Księcia Williama i Kate Middleton z radością oczekuje cały świat.

Przygotowania na uroczystość, która odbędzie się 29 kwietnia idą pełną parą. Już przygotowywane są królewskie pojazdy. W zależości od pogody państwo młodzi mają do dyspozycji dwa rodzaje pojazdów. Albo uroczą karocę z końca XIX wieku jeśli pogoda dopisze, albo wspaniałego Rolls-Royce'a o ile będzie padał deszcz.

My mamy nadzieję, że tego dnia będzie piękne słońce i królewska para będzie mogła przyjechać do kościoła karetą tak jak to było przed laty...

Obejrzyjcie zdjęcia z przygotowań pojazdu!

