Specjalnie dla czytelników Fleszstyle.pl zdobyliśmy ekskluzywne zdjęcia z kulis tworzenia sesji zdjęciowej do najnowszego, drugiego numeru magazynu Żurnal.

Tematu sesji na razie nie ujawniamy, ale będzie to niezwykłe połącznie mody, poezji, literatury i sztuki. Znajdzie się w niej nie tylko walor wizualny, ale i intelektualny. Całej ekipie bardzo na tym zależało, aby nie była to kolejna zwyczajna sesja modowa. I udało się. Fotograf Krzysztof Wyszyński wspaniale się do niej przygotował i miał decydujący głos w kwestii wyboru modeli i modelek. – zdradza pomysłodawczyni sesji Karolina Korwin-Piotrowska.