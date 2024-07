To już pewne! Producenci nowego show Polsatu zdecydowali, że w programie zobaczymy Joannę Liszowską i Alana Andersza. Okazuje się, że to właśnie Liszowska będzie największą gwiazdą "Tylko taniec. Got to dance". Aktorka może liczyć na najwyższe wynagrodzenie za ocenianie uczestników programu. Za jeden odcinek dostanie aż 14 tysięcy złotych, czyli o 9 tysięcy więcej niż jej kolega z jury, Alan Andersz.

- Pani dyrektor Nina Terentiew walczyła o nią do końca. Mimo, że Liszowska miała inne, ciekawe propozycje, wybrała program w Polsacie - zdradza informator "Super Expressu".

Obok znanych celebrytów w jury zasiądą prawdziwi eksperci tańca: Michał Malitowski i legendarna Krystyna Mazurówna, która wcześniej przygotowywała choreografię do programu "You Can Dance" w stacji TVN. Niestety, pomimo wcześniejszych informacji, w tanecznym show zabraknie Katarzyny Cichopek, która miała zostać prowadzącą. Jej miejsce zajęli Maciej Dowbor i znana z telewizji Viva Polska, Katarzyna Kępka.

Oto Krystyna Mazurówna i Michał Malitowski:

