Nie żyje ojciec Kamila Durczoka. Krystian Durczok zmarł 27 grudnia w wyniku choroby. Informacja o jego śmierci pojawiła się na profilu dziennikarza. Ojciec Durczoka odszedł rano w dzień po świętach Bożego Narodzenia. Na Twitterze dziennikarza pojawił się wzruszający wpis.

Rano umarł mój tata. Człowiek, któremu wszystko zawdzięczam. RIP - napisał Kamil Durczok w internecie.

Zmarł ojciec Kamila Durczoka

Krystian Durczok prowadził warsztat samochodowy w czasach PRL, a następnie sieć salonów samochodowych na Śląsku. Nie był związany z mediami. Z synem, Kamilem Durczokiem, łączyła go silna więź. Jak pisał dziennikarz w swojej książce, to właśnie ojciec bardzo go wspierał, kiedy ten walczył z depresją i miewał myśli samobójcze. Słynna afera wokół Kamila Durczoka po publikacjach "Wprost" miała przyczynić się do tego, że ojciec dziennikarza podupadł na zdrowiu.

Kamil Durczok poinformował o śmierci swojego ojca na Twitterze.

Krystian Durczok, ojciec Kamila Durczoka, odszedł 27 grudnia.