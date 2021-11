Marianna i Kamil Durczokowie wybierają się na Sylwestra w góry! Małżeństwo ma w Szczyrku własny domek . A ponieważ dziennikarz jest wielkim fanem narciarstwa, będzie to dla niego idealne zakończenie roku. Jednak parę najbardziej cieszy możliwość spędzania wspólnie czasu. Po ostatnich problemach oboje tego potrzebują. Jak podaje "Na żywo" dla Durczoków Boże Narodzenie będzie idealną okazją do wytchnienia. 2015 rok był dla ich rodziny jednym z najtrudniejszych. Sprawa dziennikarza z tygodnikiem "Wprost", utrata pracy w TVN, załamanie nerwowe. Kilka razy Kamil trafił również do szpitala. Żona dziennikarza jest typową Ślązaczką, a więc Wigilia jest dla niej najważniejszym świętem, które trzeba obowiązkowo spędzić z rodziną: W tym roku pierwszy raz zasiądziemy do wigilijnego stołu wspólnie w naszym domu w Katowicach. Zapraszamy szwagra, brata Kamila, naszego chrześniaka i naszych rodziców. Ja będę gospodynią, ale każdy z gości przywiezie jakieś świąteczne przysmaki - mówi dziennikarka Sylwester para spędzi w Szczyrku. Kamil będzie mógł uprawiać tam swój ulubiony sport. N ie wiadomo, czy pojedzie z nimi syn, Kamil junior, którego nie udało się zarazić pasją do narciarstwa. Dlatego być może będzie to romantyczny wyjazd we dwójkę: Chcemy trochę się sobą nacieszyć - zdradziła Czy rok 2016 okaże się dla nich bardziej łaskawy? Może Kamil Durczok wróci do telewizji? O dziennikarza zabiega jedna ze stacji, ale nie tych głównych... Wróci na szczyt? Zobacz także: Tajny raport TVN w sprawie Kamila Durczoka ujawniony! Co dokładnie zawiera? "Dwa przypadki molestowania" Kamil Durczok i Marianna Durczok spędzą Sylwestra razem Kamil Durczok wyjeżdża na sylwestra w góry