Kamil Durczok skomentował strój Dody na gali Super Expressu, na której pojawili się także Andrzej i Agata Dudowie. W sieci rozgorzała zaś dyskusja na temat seksownej stylizacji artystki, która odsłoniła kształtną pupę. Czy powinna w takiej kreacji pokazywać się na imprezie z parą prezydencką? Zdania są podzielone, chociaż sama Doda uważa, że scena rządzi się swoimi prawami.

Kamil Durczok o Dodzie i jej stroju

Sprawę skomentował również Kamil Durczok, który na swoim Twitterze zasugerował, że to twórcy Super Expressu i organizatorzy gali powinni być wdzięczni Dodzie, za to co zrobiła na imprezie:

#SE jedno pewne. Jedna #Doda warta więcej niż dwa biura marketingu i reklamy.

Fakt, Doda zrobiła ogromne show na gali i dziś to temat numer jeden w mediach. Co sądzicie o całej sprawie?

