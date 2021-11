Syn Kamila Durczoka zrzeknie się spadku? Kto przejmie majątek dziennikarza?

Bardzo smutna wiadomość obiegła media we wtorek 16 listopada. Kamil Durczok zmarł w nocy z poniedziałku na wtorek. Miał 53 lata. Dziennikarz w maju tego roku informował o swoim złym stanie zdrowia - wówczas trafił do szpitala i miał przetaczaną krew. Kilkanaście lat temu zmagał się zaś z poważnym nowotworem. Co w takim razie doprowadziło do śmierci Kamila Durczoka? Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: Kamil Durczok opowiedział o swoim stanie zdrowia! "Trudno mi nawet myśli pozbierać" Kamil Durczok nie żyje. Przyczyny śmierci dziennikarza Informację o śmierci Kamila Durczoka , byłego dziennikarza Telewizji Polskiej, TVN i Polsat News przekazał jako pierwszy serwis press.pl. Branżowy portal potwierdził te smutne informacje u rodziny prezentera. Kamil Durczok od lat borykał się z problemami zdrowotnymi. 19 lat temu usłyszał druzgocącą diagnozę - dziennikarz musiał podjąć walkę z nowotworem. Gdy zachorował na białaczkę był u szczytu swojej kariery. Walkę z tą chorobą udało mu się wygrać, ale niestety, kolejne problemy zdrowotne go nie opuszczały. Zobacz także: Kamil Durczok w ostatnim wywiadzie: "Pokonałem nowotwór, ale nie nauczyło mnie to szacunku do życia" W 2020 roku Kamil Durczok wyznał, że z jego zdrowiem znów nie jest najlepiej. Na swoim Facebooku zamieścił wówczas wpis, w którym poinformował, że musi zrobić sobie przerwę od mediów społecznościowych i zawalczyć o siebie. Moi Kochani! Tak to czasem bywa, że kalendarz układają nam lekarze, a nie my sami. Mój organizm wystawił rachunek za wiele lat a zwłaszcza za ostatni rok. Przede mną trudna bitwa. Muszę się teraz skupić na tym, żeby walczyć o swoje zdrowie, i to z całych sił. Znacie mnie trochę, więc wiecie, że nie odpuszczę, do końca. Także po to, żeby...