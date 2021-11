Pogrzeb Kamila Durczoka. Podano miejsce i datę 

Kamil Durczok opuścił szpital w Jaworznie i podobno czuje się coraz lepiej. Dziennikarz oraz jego żona wypoczywają w górach - podaje "Fakt". Durczok kilka dni temu nagle trafił do szpitala , co uniemożliwiło mu udział w kolejnej rozprawie sądowej w procesie z tygodnikiem "Wprost". Kamil Durczok wyszedł ze szpitala Dziennikarz dochodzi do siebie i relaksuje się w pięknej górskiej scenerii w Szczyrku. Towarzyszy mu żona Marianna Dufek-Durczok, która potwierdziła poprawę samopoczucia Durczoka i zapewniła, że kolejna rozprawa na pewno odbędzie się z udziałem dziennikarza: Mam nadzieję, że zdrowie pozwoli mu na obecność w sądzie. Bardzo nam zależy, by sprawa zakończyła się jak najszybciej - powiedziała "Faktowi" żona Kamila Durczoka. Kolejną rozprawę zaplanowano na 12 listopada. Trzymamy kciuki za powrót dziennikarza do zdrowia! Kamil Durczok opuścił szpital i wraca do zdrowia