Marianna Dufek i Julia Oleś wspominają Kamila Durczoka. Poruszające zdjęcia byłej żony dziennikarza

Kamil Durczok nie żyje. Popularny dziennikarz zmarł 16 listopada 2021 r. nad ranem w katowickim szpitalu. Przyczyną śmierci dziennikarza było "zaostrzenie przewlekłej choroby", która doprowadziła do zatrzymania krążenia. Wiadomość o śmierci Kamila Durczoka wstrząsnęła światem mediów. Poruszające wpisy upamiętniające dziennikarza zostawiły miłości jego życia. Była żona Marianna Dufek, z którą przeżył wspólne ponad 20 lat opublikowała serię poruszających zdjęć. Na wzruszający gest ku pamięci Kamila Durczoka zdecydowała się również Julia Oleś, z którą był związany od 2017 roku do 2019 roku.

Marianna Dufek i Kamil Durczok poznali się w 1995 roku. Dwa lata później na świecie pojawił się ich syn, Kamil Durczok junior. Wówczas jako ceniona dziennikarka była dla niego oparciem również w budowaniu kariery w świecie mediów. Dziś w dniu śmierci Kamila Durczoka postanowiła powspominać ich wspólne początki:

Kiedy kariera medialna Kamila Durczoka zaczęła nabierać tempa, Marianna Dufek zdecydowała się poświęcić rodzinie i wychowaniu syna. Wspierała go we wszystkich trudnych momentach życia, nawet wtedy, gdy wybuchła afera z oskarżeniami o molestowanie o czym informował tygodnik Wprost.

Przez długi czas żyli również na odległość. Marianna Dufek dzielnie znosiła rozłąki, zajętości męża i to, że nie zawsze mieli czas dla siebie:

Od 11 lat jestem przyzwyczajona, że Kamil wpada i wypada. Trudniej byłoby mi pewnie wyobrazić sobie sytuację, że mamy siebie na co dzień. To byłoby dopiero wyzwanie dla nas obojga - mówiła w wywiadzie dla Vivy!

Kamil Durczok bardzo ciepło wypowiadał się o Mariannie Dufek. Cenił ją za konsekwencję i nieocenione wsparcie.

Facebook Marianna Dufek archiwum prywatne

Gdy mierzył się z depresją, wydał książkę „Przerwa w emisji” a w środku pojawiła się dedykacja: „Mojej żonie Mariannie, kobiecie, na którą nigdy nie zasłużyłem”.

Gdy ja się rozsypałem, gotowała obiad i mówiła: „Dziś jest wtorek. To jest obiad. Tylko to się liczy. A jutro będzie środa. Jutro się nią zajmiemy” (...) Stanęła za mną. Tak po prostu, najnormalniej w świecie. Znała mnie jak nikt inny, po 20 latach małżeństwa i prawie 25 latach związku. Wiedziała, że nawet jeśli wobec niej zachowywałem się kiedyś nie w porządku, to nie jestem złym człowiekiem. I nikomu nigdy nie zrobiłem świadomie krzywdy. Dlatego za mną stanęła. Bez względu na osobistą cenę, jaką musiała zapłacić. Czasem, gdy razem spoglądamy w „pudelki”, myślę sobie, że musi być niezwykle mocna, czytając, że jest ze mną dla pieniędzy. Na razie to ona zainwestowała w moje pozwy sądowe - mówił w wywiadzie dla Vivy.

Marianna Dufek i Kamil Durczok rozstali się w 2017 roku po ponad 20 wspólnych latach:

Małżeństwo rozbiłem ja. Jeśli gdziekolwiek miałbym szukać winy, to wyłącznie po swojej stronie. Dlatego, że to ja prowokowałem, ja odreagowywałem telewizję i stresy (...) Przywoziłem do domu ten świat, który zajmował mnie przez tydzień roboczy. Moja żona nie miała i nie musiała mieć ochoty na słuchanie, co mnie w „Faktach” męczy. Chciała mieć swojego faceta w domu, który posłucha, czym ona przez ten tydzień żyła. A do tego dochodziły – co tu dużo kryć – rozmaite słabości charakteru. Faceta, który przez tydzień jest sam w Warszawie - mówił w wywiadzie dla Vivy!