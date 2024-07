Na rozdaniu Złotych Globów 2014 można było zauważyć kilka tendencji fryzurowych, które gwiazdy ewidentnie uwielbiają. Wciąż hitem są młodzieńcze fryzurki w stylu Jenniffer Lawrence, czyli na chłopczycę. W tym roku wiele gwiazd stawiało również na klasyczne koki i grzywkę zaczesaną na bok (Julia Roberts, Emma Waston, Monica Potter). Na czerwonym dywanie można było również zauważyć seksowne fryzurki w stylu Emmy Roberts, czy Zoe Saldany. Aktorki wybrały mocno przylizane do głowy włosy. Ten "mokry" look powraca na czerwone dywany od lat.

My jednak mamy coś dla blondynek, które nie cieszą się zbyt bujną czupryną. Reese Witherspoon i Naomi Watts, to dwie laureatki Oscara, które swoje proste włosy czeszą w najłatwiejszy sposób. Zwyczajny bob, jak widać do hit nie tylko na co dzień, ale i na wielką galę. Jak wam się podoba?

