Jak już wiemy, Amanda i Bartek na dobre pożegnali się z wizją stanięcia na Ścieżce Lojalności, podczas której mogliby zmierzyć się w walce o główną nagrodę 10. edycji "Hotelu Paradise". Do finału przeszli zatem Karolina i Adrian oraz Jadzia i Adam, którzy zdaniem byłych mieszkańców rajskiego hotelu byli najlepiej zgranymi i szczerymi parami. Jak się jednak okazuje, decyzja byłych graczy była daleka od oczekiwań fanów miłosnego hitu TVN.

Widzowie ostro komentują finałowy skład 10. edycji "Hotelu Paradise"

Już w czwartek, 24. kwietnia, widzowie TVN w napięciu sięgną po piloty. Przed nami wielki finał 10. edycji "Hotelu Paradise". Jak dowiedzieliśmy się w ostatnim odcinku randkowego hitu z udziałem atrakcyjnych, mających chrapkę na sławę, miłość i wielkie pieniądze singli, o próbę z udziałem Złotych Kul zawalczą stawiający na przyjaźń Jadzia i Adam oraz Karolina i Adrian. Ci ostatni budzą najwięcej emocji nie tylko wśród byłych uczestników formatu, ale też widzów.

W ostatnim odcinku programu byliśmy świadkami, jak Bartek w ostrych słowach uderzył w Karolinę podczas półfinału "Hotelu Paradise". Chłopak zarzucił jej manipulowanie faktami i brak szczerości wobec programowego partnera uczestniczki - Adriana. Finalnie to jednak Bartek i partnerująca mu Amanda opuścili show, a w sieci zawrzało.

Co oni wybrali? Zazdrośni są czy co? Bardzo mi szkoda Amandy i Bartka bo nie uważam żeby zrobili komuś coś złego bardziej widzę tutaj zazdrość innych że Bartek i Amanda jako jedyni mieli normalną relację gdzie się fajnie dogadywali. Wolą wybrać parę gdzie jedna osoba oszukuje i chciała zmienić przed samym końcem swoją parę oraz Jagodę i Adama.

Szkoda mi Amandy i Bartka, ale można wygrać program, ale przegrać szacunek i sympatię ludzi.

Żadna z tych par nie zasługuje na finał... Karolina ''Nie pamietam'' i Jadźka ''temu powiem o tamtym, że to ten powiedział, a ja taka szczera po prostu'' - drwią internauci.

Widzowie "Hotelu Paradise" na instagramowym koncie programu postanowili także ostro ocenić sam przebieg Uber Pandory.

Internauci ostro o przebiegu finałowej Pandory w 10. edycji "Hotelu Paradise"

Stacja TVN już przyzwyczaiła swoich widzów do tego, że podczas ostatecznej, tzw. Uber Pandory, poprzedzającej finał "Hotelu Paradise", padają najbardziej niewygodne pytania w historii edycji programu. Tak też było podczas ostatniego odcinka rajskiego hotelu. Ku zaskoczeniu widzów, najbardziej oberwało się Amandzie, której byli uczestnicy, że oszukała swoich byłych programowych partnerów, by zajść aż do półfinału show.

Ostra kłótnia Amandy i Kuby w półfinale "Hotelu Paradise" sprawiła, że do wymiany zdań pomiędzy byłymi partnerami dołączyli się także inni byli mieszkańcy rajskiego hotelu. Swoje zdanie w sprawie dojścia Amandy i Bartka do półfinału programu postanowili wyrazić m.in. Kamil, Natalia oraz Alicja, którzy w kąśliwych słowach zarzucali jej manipulację. Takiego zachowanie byłych graczy widzowie show z pewnością się nie spodziewali. Co więcej, niektórzy nawet twierdzili, że to zaplanowany ruch, by do finału doszli Jadzia i Adam oraz Karolina i Adrian.

Ta nagonka na Amandę to jakbym oglądała dzieci z przedszkola. Co to w ogóle było? Porażka.

Ta Pandora pokazała że uczestnicy mają całkowicie zero klasy i żadnego szacunku. Zaatakowali Amandę tak samo jak w momencie kiedy weszła. Widać zazdrość że tak daleko zaszła.

Okropne zachowanie. Widać było, że grupa zaplanowała ''atak'' na Amandę. Śmiali się z jej wypowiedzi, atakowali, gdzie chwilę wcześniej sami padli ofiarą Natalii, Karoliny i Jagody. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić takiego braku szacunku do siebie. - grzmieli internauci.

Kto wygra 10. edycję "Hotelu Paradise"? Widzowie mają faworytów

Choć to, kto wygra 10. edycję "Hotelu Paradise" wciąż pozostaje niewiadomą, to sympatycy miłosnego hitu TVN już mają swój typ. Według nich powinno wygrać uczucie, jakim Adrian darzy Karolinę. Co ciekawe, według widzów chłopak powinien na Ścieżce Lojalności przysłowiowo "utrzeć nosa" uczestniczce i rzucić Złotą Kulą, zgarniając główną nagrodę tylko dla siebie.

Najlepiej byłoby jakby kulą rzucił Adrian.

Adrian mógłby rzucić kulą - komentują fani na oficjalnym instagramowym koncie ''Hotelu Paradise''.

Czy przewidywania widzów się ziszczą? Tego dowiemy się już niedługo.

