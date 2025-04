Watykan znalazł się w centrum uwagi światowej opinii publicznej. W Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia 2025 roku, zmarł papież Franciszek. Ojciec święty po długiej hospitalizacji odszedł w wieku 88 lat. Już niebawem na najwyższych kardynałów czeka nie lada wyzwanie. Już niebawem w Watykanie odbędzie się konklawe, które wyłoni nowego przywódcę Kościoła katolickiego. Ku zaskoczeniu wiernych, jednak nie wszyscy uprawnieni duchowni wezmą w nim udział. Kolejni kardynałowie zrezygnowali z konklawe. Skąd taka dezycja?

Rezygnacje kardynałów przed konklawe: co się dzieje w Watykanie?

Po śmierci papieża Franciszka oczy świata zwróciły się ku Watykanowi. Już niebawem najwyżsi rangą duchowni Kościoła katolickiego wybiorą następcę Ojca Świętego. Zgodnie z tradycją Kościoła, to właśnie kolegium kardynalskie wybiera nowego papieża w tajnym głosowaniu, odbywającym się za zamkniętymi drzwiami Kaplicy Sykstyńskiej. Tym razem jednak proces ten budzi jeszcze większe emocje niż zazwyczaj. Do mediów właśnie dotarły wieści o rezygnacji niektórych kardynałów z udziału w głosowaniu.

Dwóch wpływowych duchownych ogłosiło, że z powodów zdrowotnych nie pojawi się na konklawe, co nie tylko zmienia skład elektorów, ale również prowokuje pytania o ogólną kondycję Kościoła i przygotowanie jego najwyższych hierarchów do kluczowego momentu wyłonienia nowego Ojca Świętego. Szokujące decyzje kardynałów, choć oficjalnie uzasadnione wiekiem i stanem zdrowia, są szeroko komentowane przez watykanistów i dziennikarzy na całym świecie.

Jacy kardynałowie zrezygnowali z konklawe?

Kardynał Antonio Cañizares Llovera z Hiszpanii oraz kardynał Vinko Puljić z Bośni i Hercegowiny ogłosili, że nie będą uczestniczyć w konklawe z powodów zdrowotnych. Obaj mają po 79 lat i zbliżają się do granicy wieku 80 lat, po której – zgodnie z Konstytucją Apostolską "Universi Dominici Gregis" – tracą prawo do głosowania. Ich decyzje są zgodne z przepisami, jednak zaskoczyły wielu obserwatorów, ponieważ do tej pory nie było sygnałów, by ich stan zdrowia uniemożliwiał udział w tak ważnym wydarzeniu.

W rezultacie ich rezygnacji liczba kardynałów-elektorów spadła z 135 do 133. Choć zmiana ta może wydawać się symboliczna, w praktyce każdy głos może mieć znaczenie, szczególnie jeśli dojdzie do głębszych podziałów wśród elektorów.

Kontrowersje wokół konklawe 2025

Dodatkowym źródłem niepokoju jest sytuacja kardynała Angelo Becciu, włoskiego duchownego, który w 2020 roku został odsunięty od obowiązków i pozbawiony niektórych przywilejów kardynalskich w związku z poważnymi zarzutami o nadużycia finansowe. Mimo to Becciu zadeklarował, że chciałby wziąć udział w konklawe. Nie jest jednak jasne, czy jego głos rzeczywiście będzie liczony, co może stać się przedmiotem prawnych i kościelnych debat.

Kiedy konklawe 2025?

Według nieoficjalnych informacji, konklawe ma rozpocząć się na początku maja 2025 roku, choć Stolica Apostolska nie potwierdziła jeszcze konkretnej daty. Wydarzenie to będzie jednym z najważniejszych momentów w najnowszej historii Kościoła katolickiego, nie tylko ze względu na osobę, która obejmie Tron Piotrowy, ale także ze względu na kierunek, w jakim podąży Kościół w nadchodzących dekadach.

Spekuluje się, że nowy papież może pochodzić spoza Europy, co byłoby kontynuacją zmian zapoczątkowanych przez papieża Franciszka. Na giełdzie nazwisk pojawiają się kardynałowie z Afryki, Azji oraz Ameryki Łacińskiej, regionów, w których Kościół rośnie najszybciej. W nadchodzącym konklawe Polskę reprezentować będą czterej kardynałowie: Grzegorz Ryś, arcybiskup metropolita łódzki, postrzegany jako progresywny i otwarty na dialog duchowny, cieszący się rosnącym autorytetem w Watykanie. Kazimierz Nycz, arcybiskup senior warszawski, długoletni uczestnik życia kościelnego w Polsce, który mimo przejścia na emeryturę, nadal posiada prawa elektorskie. Konrad Krajewski, bliski współpracownik papieża Franciszka, znany jako „papieski jałmużnik”, obecnie prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia. Stanisław Ryłko, arcybiskup tytularny i archiprezbiter bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie. Nieobecny będzie kardynał Stanisław Dziwisz, który ukończył 80 lat w 2019 roku i z mocy prawa kanonicznego stracił możliwość udziału w wyborze papieża.

Czy Polak zostanie papieżem? Czterech naszych kardynałów w konklawe

