Na początku grudnia media rozpisują się o Zenku Martyniuku i jego rodzinie. Wszystko za sprawą syna gwiazdora disco polo, którego zachowanie w przeszłości już wywoływało kontrowersje. W ostatnim czasie muzyk i jego żona starali się nie wypowiadać publicznie na temat Daniela. Jednak docierały do nas sygnały, że relacje między artystą a jego dzieckiem są napięte. Danuta Martyniuk wciąż starała się utrzymywać kontakt z synową ze względu na wnuczkę. W niedzielę, 1 grudnia Daniel Martyniuk opublikował nagranie, które wywołało burzę. Jego sławny ojciec długo milczał, ale wreszcie postanowił zabrać głos. Dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza brać udziału w medialnej przepychance.

W minioną niedzielę syn Zenka Martyniuka publicznie zaatakował ojca w mediach społecznościowych. Daniel Martyniuk opublikował nagranie, w którym skrytykował tatę i pokazał mu środkowy palec. Twierdził, że znany muzyk nie wspiera go finansowo:

Jak się szybko okazało, to dopiero początek medialnej afery, w którą włączyli się kolejni członkowie rodziny.

Po głośnym nagraniu Daniela odezwała się żona gwiazdora disco polo. Danuta Martyniuk przyznała, że ma już dość i stwierdziła, że jej syn potrzebuje specjalistycznej pomocy.

Po wrzuceniu tego filmu do internetu też do mnie dzwonił i mnie obrażał. Życzył sobie Lamborghini pod drzwiami. W końcu go zablokowałam. To jest uzależniony, chory człowiek, ale już koniec. Teraz będziemy go traktować jak on nas, bo zawsze mu się wszystko wybaczało. Zaszło to za daleko. Ja już mam tego dosyć, to trwa za wiele lat

mówiła w Fakcie