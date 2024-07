W czasach smartfonów, zegarek stał się bardziej ozdobą niż narzędziem. Właśnie dlatego obecnie częściej zwracamy uwagę na jego wygląd. Idealny zegarek powinien być jak modna biżuteria. Zobacz dwa najgorętsze trendy na wiosnę i lato 2017.

Nowa kolekcja marki ESPRIT - Spring/Summer 2017 - z jej dwoma przewodnimi motywami: Dream state i Energetic Leisure perfekcyjnie wpasowała się w najnowsze trendy. Przewaga codziennej elegancji, naturalnego piękna i chęci wyrażania osobowości przez dodatki, ukształtowały nową definicję luksusu, która w niej dominuje.

Organiczne kształty i faktury oraz inspiracja letnią naturą to motywy, które towarzyszyły projektantom przy tworzeniu nowej kolekcji zegarków ESPRIT. Wszystko to w pięknym minimalistycznym stylu, aby zegarek mógł stać się idealnym dopełnieniem stylizacji każdej kobiety.

Skórzany pasek

Materiały prasowe

Delikatne, okrągłe kształty i łagodne kolory w połączeniu z panującym obecnie minimalistycznym designem reprezentują ponadczasowy styl - kobiecość i pewność siebie w jednym. Barwy na kopertach, tarczach i metalicznych, skórzanych paskach czynią z tego zegarka wyjątkowy model.

Ta linia to pomysłowe połączenie mieniących się faktur, pastelowych kolorów oraz zaskakujących detali - wszystko w najnowszych trendach.

Zegarek Esprit ze skórzanym paskiem wybrała modelka Kamila Szczawińska:

Bransoleta

Zegarki na ciężkiej bransolecie już dawno przestały być tylko męskim atrybutem. Zwłaszcza, że projektanci Esprit zadbali o to, aby zegarki z kolekcji Energetic Leisure były w stu procentach kobiece. Ciekawe faktury i wzory, szlachetne materiały oraz odrobina blasku to elementy, dzięki którym udało się to osiągnąć.

Świetnie wyglądają zarówno z casualowymi stylizacjami, jak i bardziej sportowymi i luźnymi strojami.

Inspiracją dla linii była letnia natura: dzika plaża pełna starych żaglowców i statków, plątanina lin o poszarpanej poskręcanej strukturze, woda skrząca się promieniami słońca. Wyszło idealnie!

Zobacz, jak zegarek na złotej bransolecie wygląda z czerwonym swetrem, który ma na sobie Agnieszka Kaczorowska:

