67-letnia Monika Olejnik po raz kolejny udowadnia, że doskonale orientuje się w bieżących trendach i modowych nowościach. Dziennikarka pokazała, że zimowa aura nie jest jej straszna i swoją stylizację skomponowała z najmodniejszych elementów, które powinny znaleźć się w garderobie każdej kobiety, która chce przetrwać mroźne dni w stylowy sposób!

W ostatnim czasie Monika Olejnik jest "łakomym kąskiem" dla fotoreporterów, którzy pilnie dokumentują jej kolejne, codzienne stylizacje. Nic dziwnego, że gwiazda budzi tak duże zainteresowanie paparazzi - dziennikarka doskonale zna bieżące trendy i udowadnia, że w dojrzałym wieku również można wyglądać modnie i elegancko!

Tym razem paparazzi dostrzegli Monikę Olejnik, gdy załatwiała sprawy na mieście w mroźny dzień. Dziennikarka postawiła na modny płaszcz o futerkowej strukturze, który nie tylko wygląda modnie, ale również gwarantuje ciepło podczas zimowej pogody. Do niego dobrała równie modne, karmelowe śniegowce UGG, wygodny sweter i jeansy o kroju baggy. Trzeba przyznać, że wszystkie te elementy idealnie ze sobą współgrały i sprawiały, że stylizacja 67-latki nabrała nonszalanckiej elegancji.

To, co zwraca jednak największą uwagę w stylizacji Moniki Olejnik to ... modny "kapturek", czyli połączenie czapki i szalika w jednym. To dodatek, który chętnie wybierają światowe gwiazdy i influencerki, którym spowszedniały czapki i szaliki w klasycznym wydaniu. Monika Olejnik postawiła na szal o kroju kaptura w pastelowym odcieniu, który jednak nie był pozbawiony kolorowego akcentu. Trzeba przyznać, że idealnie współgrał z całym lookiem dziennikarki!

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy Monika Olejnik wybrała causalowy, ale modny zimowy look. Ostatnio również miała na sobie modne śniegowce UGG. Jak oceniacie tę stylizację? Zobaczcie więcej najnowszych ujęć dziennikarki.

