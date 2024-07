Jak Monika Olejnik wyglądała w młodości? Na Facebooku gwiazdy dziennikarstwa pojawiło się zdjęcie sprzed lat, które zaspokoi ciekawość wszystkich fanów Olejnik. Dziennikarka, która niedawno po piętnastu latach pracy, odeszła z Radia ZET, nie wydaje się przejmować utratą zatrudnienia w radiostacji. Na swoim profilu zamieściłą optymistyczny, motywujący post, do którego Monika Olejnik dołączyła zdjęcie z czasów, gdy była dopiero u progu wielkiej kariery w mediach.

Reklama

Nieustannie w biegu :) Każdy dzień to nowa siła wypracowana z pasją, ale bez litości w dążeniu do doskonałości :) Pozdrawiam - napisała dziennikarka.

Monika Olejnik na zdjęciu z młodości wygląda świetnie! Widać, że zamiłowanie do mody miała we krwi od zawsze. Stylowy i bardzo grzeczny look uzupełnił warkocz z niezmiennych od lat blond włosów. Wielbicielom talentu dziennikarskiego Olejnik bardzo spodobała się ta dziewczęca fryzura, czemu dali wyraz w komentarzach.

Do twarzy Pani w warkoczu! W tym warkoczyku jak dziewczynka... SUPER... Pięknie Pani w warkoczu!

Zobaczcie zdjęcie Moniki Olejnik jako początkującej dziennikarki! Bardzo się zmieniła?

Zobacz też: Wojciech Szczęsny u Moniki Olejnik o diecie, Lewandowskim i nałogach. Rzucił palenie? "To już moja sprawa".

Zobacz także

Monika Olejnik pokazała na Facebooku zdjęcie z młodości.

Facebook

Fanom bardzo spodobał się jej warkocz. :) Nam też!

Facebook

Reklama

Znana dziennikarka bardzo się zmienił od początku kariery?