Monika Olejnik wypoczywa we Włoszech, a na jej Instagramie nie zabrakło relacji z tego wypadu. Poza pięknymi widokami internauci są również zachwyceni jej energią i nietuzinkową stylizacją, która odkryła wszystkie jej atuty. W lipcu dziennikarka skończyła 67-lat, a wciąż ma piękny brzuch niczym nastolatka.

Stylizacje Moniki Olejnik nigdy nie zawodzą. Dziennikarka ma świetne wyczucie stylu i chętnie stawia na niekonwencjonalne rozwiązania. Ostatnio paparazzi przyłapali Monikę Olejnik na mieście z torbą za 60 tysięcy złotych w jesiennym look'u, który składał się z długiego trenczu. Teraz 67-latka postanowiła pochwalić się nagraniem z Włoch, na którym tryska energią. Oczywiście nie da się przejść obojętnie obok jej stylizacji, w której wyeksponowała płaski brzuch w krótkim złotym topie.

Matera to około 200 planów filmowych w ostatnich latach. ''Dominującą rzeczą w moich filmach jest tęsknota za życiem. To zmysł wykluczenia, który nie obniża, lecz argumentuje miłość do życia (…)'' powiedział Pier Paolo Pasolini

- pisze Monika Olejnik.