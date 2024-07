Monika Olejnik jak zwykle zachwyciła kreacją na Charytatywnym Balu Dziennikarzy. Gwiazda dziennikarstwa miała na sobie długą, czarną sukienkę La Manii oraz oryginalny toczek. Nie od dziś wiadomo, że Monika Olejnik jest wielką wielbicielką mody! Jak dziennikarka oceniła stylizacje innych uczestniczek balu? Przyznała, że od lat Charytatywny Bal Dziennikarzy to prawdziwy festiwal świetnych kreacji:

Patrzyłam na nasze stroje na tych balach sprzed 10 lat. Wyglądałyśmy też fajnie wszystkie. Ten bal jest po to, żeby dziewczyny, które są Kopciuszkami na co dzień, tego dnia mogły zaistnieć. To jest żart oczywiście - powiedziała Monika Olejnik w wywiadzie dla Party.pl.