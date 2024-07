Monika Olejnik kończy pracę w Radiu ZET! Taką informację podał portal Press.pl. Popularna dziennikarka prowadziła w stacji dwie audycje "Gość Radia ZET" oraz "Siódmy dzień tygodnia". Wiadmo już, kto zajmie miejsce Moniki Olejnik. Ma to być Kondard Piasecki, który obecnie pracuje dla RMF FM. Dlaczego właśnie ten dziennikarz?

Chcemy wnieść nową energię i spojrzenie do formuły programów społeczno-politycznych, zachowując charakterystyczną dla stacji dociekliwość i neutralność w przedstawianiu kluczowych dla Polaków tematów. Mamy nadzieję, że zmiany te spełnią oczekiwania naszych aktualnych i przyszłych słuchaczy - uzasadnił wybór Jarosław Paszkowski, redaktor naczelny Radia ZET.

Monika Olejnik ma poprowadzić swoje programy do wakacji, a następnie pożegnać się ze słuchaczami. Niestety nie wiadomo jeszcze, jakie plany na przyszłość ma znana dziennikarka. Monice Olejnik proponowano dalszą współpracę ze stacją, jednak nie zgodziła się na to. Stacja planowała pozostawienie na antenie obojga dziennikarzy. To się nie udało.

Monika Olejnik skomentowała swoje odejście z Radia ZET

Dziennikarka skomentowała swoje odejście ze stacji w charakterystyczny dla siebie sposób. Na facebookowym profilu zamieściła swoje zdjęcie i podpisała je krótkim postem.

Pozdrawiam - napisała dziennikarka.

Pod postem natychmiast pojawiły się komentarze fanów gwiazdy dziennikarstwa. Wielbiciele jej talentu żałują jej rezygnacji z pracy w Zetce.

No to początek końca! Nikt nie jest w stanie tak prowadzić audycji, jak Monika!!! Królowa (ciętej riposty) jest tylko jedna!!!! Pozdrawiam! Szkoda, że Pani odcodzi z Zetki, kto teraz będzie miał tyle odwagi, by zadawać niechciane pytania?

Monika Olejnik pracowała w Radiu ZET od 15 lat. Przypomnijmy, że niedawno, również po 15 latach współpracy, z tą samą stacją pożegnała się również Beata Pawlikowska.

Monika Olejnik odchodzi z Radia ZET.

Dziennikarka zamieściła krótki i wymowny komentarz na swoim Facebooku.

Żałujecie?