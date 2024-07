Wojciech Szczęsny był gościem w programie Moniki Olejnik "Kropka nad i". Piłkarz reprezentacji Polski opowiedział o przygotowaniach do Euro, zgrupowaniach kadry i przegranym przez Polskę meczu z Holandią. Szczęsny jest jednak dobrej myśli i liczy na to, że nasza reprezentacja daleko zajdzie podczas turnieju we Francji. Dziennikarka spytała piłkarza, czy jak jego kolega z zespołu i przyjaciel, Robert Lewandowski jest na specjalnej diecie. Co powiedział Wojtek Szczęsny?

Reklama

Wojciech Szczęsny o nałogach u Moniki Olejnik

"Robert dużą wagę przykłada do diety. Ania mu bardzo w tym pomaga. Ja osoboście nie czuję takiej potrzeby, żeby się tego trzymać. Oczywiście prowadzę sportowy tryb życia, ale nie czuję takiej potrzeby, żeby codziennie być na diecie", powiedział Szczęsny. "A nałogi?", podpytała Olejnik. "Staram się rzucać", powiedział Szczęsny. "A dymiący nałóg udało się rzucić?", dopytywała Olejnik. "A, to moja sprawa. Bywają trenerzy, którzy ten nałóg akceptują, bywają tacy, którzy nie. A są i tacy, którzy udają, że nic nie widzą", dodał Szczęsny.

Wiele razy media pisały o tym, że Wojciech Szczęsny pali papierosy, a kiedyś po jednym ze spotkań w swoim poprzednim klubie Arsenal Londyn, zapalił papierosa pod prysznicem, za co został ukarany. Teraz jednak Wojtek jest w świetnej formie, a to zasługa nie tylko tego, że zmienił klub, ale przede wszystkim jego ukochanej. Szczęsny w programie Olejnik opowiedział też o ślubie z Mariną!

ZOBACZ: ZDJĘCIA ze ślubu Mariny i Wojtka Szczęsnych, których nie widzieliście!

Zobacz także

Wojtek Szczęsny i Robert Lewandowski na zgrupowaniu kadry

Łaczy nas piłka

Reklama

Wojtek wziął niedawno ślub z Mariną