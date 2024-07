Justyna Steczkowska w drugiej połowie zeszłego roku zniknęła z mediów. Powodem był oczywiście urlop macierzyński i narodziny córeczki Heleny. Teraz jednak gwiazda wraca do pracy, a ten rok zapowiada się dla niej wyjątkowo - na rynku mają się ukazać bowiem aż dwie jej płyty i możliwe, że znów zobaczymy ją w "The Voice of Poland". Przypomnijmy: The Voice chce powrotu Steczkowskiej w roli jurorki. Jest jeden problem

Wokalistka chętnie udziela się też na Instagramie, który jest prawdziwą skarbnicą profesjonalnych fotografii. Możemy na nich zobaczyć kulisy pracy Steczkowskiej, jej przygotowania do wielkich występów lub rzeczy i miejsca, które zwróciły jej uwagę. Ostatnio na jej profilu pojawiło się bardzo seksowne zdjęcie półnagiego mężczyzny, który w erotyczny sposób wylewa na siebie mleko.

Okazuje się, że chłopak ze zdjęcia ma zaledwie 17 lat, a autorką zdjęcia jest... sama Justyna. Powstało ono na potrzeby sesji do SOHO Body Spirit, a gwiazda odświeżyła w ten sposób swoją fotograficzną pasję, o której mogliśmy się już przekonać w jej autorskim programie "W obiektywie Justyny Steczkowskiej".

Tak prezentuje się prowokujące zdjęcie autorstwa Justyny. Ma dobre oko?

