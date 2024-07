Ostatnio lider zespołu One Direction zaszokował wszystkie swoje fanki. Po wywiadzie jakiego udzielił pojawiły się wątpliwości czy oby na pewno jest zainteresowany dziewczynami. W internecie zawrzało, a fanki wpadły w panikę. Zobacz: Lider One Direction jest gejem? Fanki są załamane ostatnim wyznaniem

Teraz pojawiły się kolejne szokujące doniesienia dotyczące formacji. Jak podaje Daily Mail właśnie z zespołem rozstał się Zayn Malik, uchodzący za najprzystojniejszego z grupy chłopaków. Kilka dni temu muzyk przerwał trasę koncertową i wrócił do Wielkiej Brytanii, tłumacząc się przemęczeniem i złym samopoczuciem. Okazuje się jednak, że rozłąka z resztą członków nastąpiła na dobre, a Malik wydał specjalne oświadczenie:

Moje życie z One Direction było czymś więcej, niż oczekiwałem. Ale po pięciu latach poczułem, że to dobry moment, by opuścić zespół. Chciałbym przeprosić fanów, jeśli kogokolwiek zawiodłem, ale muszę zrobić to, co właściwe w tym momencie.