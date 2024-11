W środę, 20 listopada odbyło się ostatnie pożegnanie byłego wokalisty "One Direction". W Anglii, w kościele w Home Counties rodzina i przyjaciele oddali hołd i pożegnali się z Liamem. Na miejscu nie zabrakło załamanej Kate Cassidy, czyli dziewczyny Liama Pavne'a, która straciła swoją "miłość życia".

Kate Cassidy na pogrzebie Liama Payne'a

W połowie października świat się zatrzymał, a to wszystko za sprawą śmierci Liama Payne'a. Wokalista zespołu "One Direction" wypadł z hotelowego balkonu, a sekcja zwłok potwierdziła spekulacje, że mężczyzna zażył przed śmiercią substancje odurzające. Mimo że Liam zmarł w październiku to jego pogrzeb został zorganizowany dopiero 20 listopada w Anglii. Rodzina tuż przed ostatnim pożegnaniem wspominała, że ceremonia będzie miała charakter prywatny i nie wezmą w niej udziału media i fani. Podczas ostatniego pożegnania Liama Payne'a zabrakło jego menadżera, ponieważ taka właśnie była decyzja rodziny. Wśród osób, których nie mogło jednak zabraknąć na pogrzebie znaleźli się przyjaciele Liama z zespołu "One Direction".

Widok wieńców na uroczystości poruszał do łez. Żałobnicy mogli dostrzec m.in. wieniec wykonany z białych róż, który układał się w napis "Daddy", czyli "Tatuś". 7-letni syn zmarłego artysty przeżywa trudne chwile po stracie ukochanego taty.

Liam był nie tylko gwiazdą popu i celebrytą, był synem, bratem, wujkiem, bliskim przyjacielem i ojcem dla naszego 7-letniego syna. Syna, który teraz musi zmierzyć się z rzeczywistością, w której nigdy więcej nie zobaczy swojego ojca po śmierci Liama Payne'a pisała Cheryl Cole, matka chłopca.

Trudne chwile z pewnością przeżywa również partnerka Liama Payne'a, Kate Cassidy, która na pogrzeb ukochanego przybyła w towarzystwie ich wspólnego przyjaciela- Damiana Hurleya. Kate Cassidy nigdy nie kryła, że Liam Payne jest dla niej "miłością życia". Kilka dni po jego śmierci dziewczyna zdecydowała się na poruszający wpis. Kate zamieściła zdjęcie z Liamem i napisała:

Dziękuję za wszystkie miłe słowa i miłość, które zostały mi przesłane. Byłam kompletnie zagubiona. Przez ostatnie kilka dni nic nie wydawało się prawdziwe. Proszę i modlę się, abyś dał mi łaskę i przestrzeń, abym mogła poradzić sobie z tym na osobności. Liam, mój aniele. Jesteś wszystkim. Chcę, żebyś wiedział, że cię kocham bezwarunkowo i całkowicie. Będę kochać do końca życia. Kocham Cię, Liam

Na pogrzebie Liama Payne'a pojawiła się również jego była ukochana- Cheryl Cole, czyli matka ich 7-letniego synka, a także Simon Cowell, który pomógł rozpocząć karierę Liamowi oraz jego kolegom z zespołu "One Direction".

