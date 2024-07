Harry Styles to zdecydowanie najpopularniejszy członek One Direction i idol milionów nastolatek. Wokalista wzbudza też duże zainteresowanie mediów swoim życiem uczuciowym, a w przeszłości umawiał się z kilkoma celebrytkami. Sporo emocji wzbudziły jego randki z młodszą Kardashianką. Przypomnijmy: Koniec ukrywania romansu! Kardashianka i Harry Styles oficjalnie razem

Fani zespołu często spekulują o orientacji seksualnej swoich ulubieńców, a plotki o homoseksualizmie niektórych z nich krążą od dawna. Teraz odżyją na nowo i to w kontekście wspomnianego Harry'ego. Młody gwiazdor wraz z kolegą z One Direction, Liamem Paynem, udzielił wywiadu On Demand Entertainment, gdzie rozprawiali o swoim ideale partnerki. Harry wyznał nieoczekiwanie, w kontrze do Liama, że płeć nie jest aż tak istotna. Jak możecie się domyślać, fanki zespołu są załamane.



On Demand: Jakie są wasze ulubione cechy, których szukacie u drugiej połówki? Liam: Musi być kobietą. Najważniejsze, żeby była kobietą Harry: To akurat nie jest takie ważne

Myślicie, że naprawdę jest biseksualny czy to tylko żarty?

