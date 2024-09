Emocje wokół Agnieszki i Artura Kotońskich nie opadają. W ostatnim czasie fani martwili się o relację pary, a niektórzy twierdzili nawet, że ulubieńcy widzów podjęli decyzję o rozstaniu. Początkowo gwiazda TTV zapewniała, że w jej małżeństwie nic się nie zmieniło i wciąż darzy męża głębokim uczuciem. Mimo tego fani wciąż doszukują się kryzysu w życiu Kotońskich. Agnieszka zabrała głos i wyjawiła całą prawdę.

Agnieszka Kotońska ujawniła prawdę o relacji z mężem

Agnieszka i Artur Kotońscy zyskali popularność dzięki stacji TTV, która zaproponowała im angaż w kultowym programie "Gogglebox". Widzowie pokochali ich momentalnie, a to dało stacji zielone światło do zatrudnienia Kotońskiej w kolejnych projektach. Fani mogli zobaczyć ją między innymi w "Back to school" czy "99. Gra o wszystko", a niedawno jako pierwsi poinformowaliśmy, że Agnieszka Kotońska wystąpi w drugim sezonie "Królowej Przetrwania".

Agnieszka Kotońska jest zazwyczaj w nieustanym kontakcie z widzami, jednak niedawno nie odzywała do fanów przez ponad 2 tygodnie. To zaniepokoiło ich do tego stopnia, że padły pytania o rozstanie, a Agnieszka musiała tłumaczyć, że między nią a jej mężem wszystko jest dobrze. Póki co, influencerka nie może jeszcze mówić o nowym programie, w którym wzięła udział, a jej milczenie podsyca kolejne domysły fanów na temat jej relacji z mężem.

Niedawno, Agnieszka i Artur Kotońscy pokazywali kadry z wyjazdu nad polskie morze, a już teraz jedna z internautek zapytała kobietę kolejny raz o rozstanie.

Piszą, że się rozchodzicie z Arturem. Jak Wy czujecie się, gdy tak złe i fałszywe info o Was dają? - zapytała internautka.

Widać, że Agnieszka Kotońska jest już zmęczona nieustannym tłumaczeniem się ze swojej nieobecności i ma dość pomówień, że rozstała się z mężem. Swojej fance odpowiedziała dość krótko i wymownie:

No co zrobić... ŻYCIE

Niedługo po tym InstaStory Agnieszka Kotońska pokazała, jak spędza czas ze swoimi przyjaciółmi, a tuż obok niej siedział Artur. Wygląda na to, że plotki o rozstaniu nie mają przełożenia na rzeczywistość, a Kotońska zniknęła z mediów społecznościowych tylko dlatego, że nagrywała kolejny program i nie miała dostępu do telefonu.

