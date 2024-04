Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" zareagowała na pytanie o swoją pracę. Była uczestniczka randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na kilka pytań internautów. Fani pytali m.in. o ogród, ostatni wyjazd do Włoch czy o porady kulinarne. Podczas "Q&A" padło również pytanie o to, czy Anna Bardowska kiedykolwiek pracowała. Żona Grześka odpowiedziała!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" zabrała głos ws. swojej pracy

Anna Bardowska to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych uczestniczek "Rolnik szuka żony". Ania wzięła udział w drugiej edycji programu TVP i walczyła o serce Grześka. Jak już wiemy rolnik zauroczył się Anią i to właśnie z nią stworzył związek. Para wzięła ślub, a później doczekała się dwójki dzieci. Ania i Grzesiek Bardowscy są aktywni w mediach społecznościowych i chętnie zdradzają, co u nich słychać. Ostatnio internauci mogli zobaczyć, jak Ania i Grzesiek z "Rolnik szuka żony" świętują 8. rocznicę ślubu. Teraz z kolei żona rolnika zorganizowała "Q&A", a podczas zabawy odpowiedziała na pytanie o swoją pracę.

Czy kiedykolwiek pracowałaś? pytali fani.

Temat pracy Anny Bardowskiej powraca jak bumerang. Internauci co jakiś czas pytają, czym zajmuje się żona rolnika i czy planuje wrócić do pracy jako nauczyciel. Teraz z kolei internauci poszli o krok dalej i zapytali, czy była uczestniczka "Rolnik szuka żony" kiedykolwiek pracowała. Ania od razu ruszyła z odpowiedzią:

Od 19 roku życia ciągle pracuję wyznała Anna Bardowska.

Oglądaliście drugą edycję "Rolnik szuka żony" z udziałem Ani i Grześka Bardowskich?

