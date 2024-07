Quizas, Quizas, Quizas to zapach hiszpańskiego potentata modowego - Loewe. Firma założona w 1846 roku reprezentuje to co najlepsze w wyrobach luksusowych. Od 40 lat na światowych rynkach dostępne są również perfumy marki. Wśród nich jednym z najbardziej specyficznych jest orientalna woda toaletowa Quizas, Quizas, Quizas.

Kupując buteleczkę tego zapachu szykujesz się na pełną wrażeń podróż. Woda toaletowa ukryta jest w sygnowanej bibułce, okrytej bawełnianą chusteczką a wszystko zamknięte jest w skórzanym, okrągłym pudełeczku. Ale to nie wszystko. Elegancko opakowane Quizas, Quizas, Quizas ukrywa się w jeszcze jednym pięknym pudełku z logo Loewe. Wszystko to nadaje zapachowi luksusu i wyrafinowania. To również świetny pomysł na prezent dla ukochanej osoby.

Quizas Quizas Quizas przypadnie do gustu osobom, którym podobają się m.in. Euphoria Calvina Kleina, Pure Poison Christiana Diora, czy Armani Code.

Nuta bazowa: wanilia, miód, paczula, bursztyn, drzewo sandałowe

Nuta głowy: cytryna, czarna porzeczka, borówki

Nuta serca: jaśmin, róża bułgarska

