Karolina Szostak od lat jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek sportowych. Na czerwonym dywanie podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu dziennikarka pojawiła się w czarnej sukience z ozdobnym wiązaniem. Ten look wypada nieco problematycznie, bo dodaje kilogramów... Sami zobaczcie!

Karolina Szostak cała na czarno na wiosennej ramówce Polsatu

Karolina Szostak to najsympatyczniejsza twarz dziennikarstwa sportowego. Zawsze uśmiechnięta i pełna energii przedstawia kolejne newsy ze świata sportu, dlatego nie mogło zabraknąć jej podczas prezentacji najnowszych propozycji stacji Polsat na wiosnę. Choć wiele gwiazd zdecydowało się na mocne, energetyczne kolory, Karolina Szostak tym razem sięgnęła po czerń i wybrała asymetryczną sukienkę z wiązaniem i dekoracyjnym kwiatem, który w ostatnim czasie są absolutnym hitem. Do tego błyszcząca srebrna torebka i mamy gotowy look, tyle że przypomina on bardziej stylizację na wieczór niż na prezentację ramówki. Też macie takie wrażenie?

Co ciekawe, Karolina Szostak swoją czarną, elegancką stylizację uzupełniła czarnymi klapkami na wysokim obcasie, które założyła do czarnych rajstop. Wybór może nieco zaskakiwać, ale najważniejsze, że dziennikarka czuła się dobrze w swojej stylizacji.

Tym razem Karolina Szostak wyglądała na zamyśloną i jedynie na kilku zdjęciach fotoreporterzy uchwycili uśmiech na jej twarzy. Jak oceniacie stylizację Karoliny Szostak?

