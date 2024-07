W Rosji trwa żałoba po tragicznej katastrofie rosyjskiego samolotu w Egipcie. Zginęły 224 osoby, głównie rosyjscy turyści wracający z egipskiego kurortu Sharm El-Sheikh do Petersburga.

Chwytającym za serce symbolem tej tragedii stało się zdjęcie ledwie 10-miesięcznej Dariny Gromovej. Jak pisze rosyjski portal RT.com, fotografia dziecka oglądającego samoloty została zrobiona tuż przed wylotem z Petersburga. Zrobiła je mama dziewczynki - Tatiana. Razem z Dariną i mężem Alekseyem zginęli wracając z wczasów w Sharm...

Fotografia i historia małej Dariny poruszyły serca nie tylko w Rosji. Na portalach społecznościowych pajwiają się tysiące kondolencji dla jej bliskich, jak i bliskich innych ofiar katastrofy.

Jak przypomina RT.com, na pokładzie było 25 dzieci.

The youngest victim on board Kogalymavia Flight #7K9268. 10 Months old Darina Gromovo. @DailyMirror pic.twitter.com/31UkVhUwTl

— Air Disasters (@AirCrashMayday) październik 31, 2015