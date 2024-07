Kontrowersja od zawsze była dobrą drogą do kariery, jednak ostatnio nawet największe domy mody z pewną pozycją na rynku wybrały tę drogę promocji.

Twarzą perfum Oh, Lola! Marca Jacobsa została 17-letnia Dakota Fanning. Reklama z jej udziałem została uznana za zbyt kontrowersyjną jak na rynek brytyjski. Młoda aktorka, mimo że wystylizowana została małą dziewczynkę jest zbyt seksowna.



Kolejne kontrowersje wzbudziła reklama Miu Miu z udziałem 14-letniej Hailee Steinfeld. W tym przypadku nie chodzi o seksualne podteksty, a o promowanie bezpieczeństwa. Brytyjczycy uznali, że aktorka siedząca na torach kolejowych to przedstawianie nastolatki w potencjalnie bardzo niebezpiecznej sytuacji, gdyż wypadki na przejazdach kolejowych to poważny problem.



W obu sytuacjach jest odrobina racji, jednak czy w XXI wieku jest wciąż miejsce na cenzurę?



Jak uważacie?



jm

Reklama