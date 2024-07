Aneta Zając to ostatnio jedno z najgłośniejszych nazwisk polskiego show biznesu. Nie chodzi jednak o jej wyjątkowe kreacja aktorskie, ale jej rozstanie z Mikołajem Krawczykiem, które miało miejsce w listopadzie 2011 roku.

Reklama

Aktorka przez wiele lat była życiową partnerką Mikołaja. Mają nawet ze sobą bliźnięta. Niestety, para zdecydowała się rozstać. Mikołaj związał się wówczas z przyjaciółką z planu Agnieszką Włodarczyk. a ta nie wiedząc czemu stała się obiektem kpin i wyzwisk.

Aneta Zając obecnie nie patrzy na to, co było i postanowiła iść na przód. Przenosi się właśnie do Warszawy (do tej pory mieszkała we Wrocławiu) oraz zaczęła chodzić na castingi i zdjęcia próbne. Udało jej się nawet zdobyć już rolę w serialu TVP "Galeria"!

Wczoraj w Warszawie odbył się zlot fanów serialu "Pierwsza miłość". Aneta była jedną z najbardziej obleganych aktorek. Wyglądała ślicznie, cały czas się uśmiechała, chętnie pozowała do zdjęć i rozdawała autografy.

- To co było z Mikołajem to już przeszłość. Aneta z optymizmem patrzy teraz wprzód - mówi osoba z jej otoczenia.

Zobacz także

Jak widać, rozstania mogą również służyć...