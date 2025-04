31-letni Liam Payne, były członek popularnego zespołu One Direction, zmarł tragicznie w październiku 2024 roku. Do zdarzenia doszło w Buenos Aires, gdzie artysta przebywał w luksusowym hotelu. Zginął po upadku z balkonu, co wstrząsnęło jego fanami na całym świecie.

Reklama

Kate Cassidy ujawnia szczegóły ostatniego dnia z Liamem

Kate Cassidy, partnerka Liama Payne’a, opowiedziała o ich ostatnich wspólnych chwilach w podcaście „On Purpose” prowadzonym przez Jaya Shetty'ego. Zdradziła, że spędzili razem dzień w Argentynie – wspólnie zjedli śniadanie i wybrali się na jazdę konną. Jak przyznała, był to piękny i pełen czułości czas.

Przed wyjazdem do Florydy, Kate pożegnała się z Liamem. Payne powiedział jej wtedy słowa, które dziś mają dla niej wyjątkowo poruszające znaczenie: „Zachowujesz się, jakby to był ostatni raz, kiedy mnie widzisz”. Kate wspomniała, że po czasie te słowa stały się dla niej niemal prorocze i do dziś mocno nimi żyje.

Tragiczna śmierć Liama Payne’a – szczegóły zdarzenia

16 października 2024 roku Liam Payne zmarł w wieku 31 lat po upadku z balkonu trzeciego piętra hotelu CasaSur Palermo w Buenos Aires. Według relacji świadków i raportów policyjnych tuż przed tragedią artysta wykazywał agresywne zachowanie – niszczył wyposażenie pokoju i rzucał przedmiotami w hotelowej recepcji. Personel hotelu wezwał służby ratunkowe, obawiając się o jego bezpieczeństwo. Niestety, zanim pomoc dotarła, Payne spadł z wysokości około 13 metrów, doznając licznych obrażeń, w tym złamania czaszki i poważnych urazów wewnętrznych, które spowodowały natychmiastową śmierć. Autopsja wykazała obecność alkoholu, kokainy i leków przeciwdepresyjnych w jego organizmie. Śledztwo wykluczyło samobójstwo, uznając, że Payne był w stanie nieświadomości w momencie upadku.

W związku ze sprawą postawiono zarzuty pięciu osobom, w tym pracownikom hotelu i bliskiemu znajomemu artysty, oskarżonym o nieudzielenie pomocy i dostarczanie substancji odurzających.

Żałoba i wspomnienia

Po śmierci ukochanego Kate Cassidy nie ukrywa swojego bólu. Opublikowała emocjonalne wideo na TikToku, w którym rozpakowywała pudełko z pamiątkami po Payne’ie. Wspominała ich związek trwający około dwóch lat jako pełen miłości i czułości. Mimo ogromnej straty Kate czuje wdzięczność za sposób, w jaki się pożegnali.

Śmierć Liama Payne’a poruszyła fanów na całym świecie. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące wpisów z kondolencjami i wspomnieniami o artyście. Dla wielu jego odejście to ogromny cios, ale także moment, by docenić jego muzyczne dziedzictwo i osobowość.

Reklama

Zobacz także: Wyszło, z kim Liam Payne kontaktował się tuż przed śmiercią. Nie do wiary, co napisał