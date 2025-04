Smutne wieści ze świata muzyki. Odeszła Gosia Pruszyńska z zespołu De Su. Miała tylko 60 lat. Wieści o jej śmierci potwierdzili najbliżsi. Nie podano oficjalnej przyczyny śmierci. W sieci pojawił się wzruszający wpis córki Małgorzaty Pruszyńskiej. Kondolencje złożył również zespół Varius Manx.

Małgorzata Pruszyńska była założycielką zespołu De Su, który szczyt swojej popularności osiągnął w latach 90. Piosenkę "Kto wie?" zna niemalże każdy Polak. De Su powstał w 1993 roku, a w jego skład weszły Małgorzata Pruszyńska, Daria Druzgała, Beata Kacprzyk oraz Anna Mamczur.

Dziś wieści o śmierci Małgorzaty Pruszyńskiej przekazała jej córka Jaśmina. W sieci pojawił się smutny wpis. Małgorzata Pruszyńska z De Su zmarła 16 kwietnia 2025 roku.