W tym tygodniu hitem polskiego internetu jest poniedziałkowy występ Patty ze studia "Dzień Dobry TVN". Filmik na którym piosenkarka wykonuje nowy singiel "Krzyk" w towarzystwie półnagiego zespołu w tle grającego z taśmy.

Internauci szczególnie upodobali sobie Angelikę Fajcht, uczestniczkę drugiej edycji "Top Model", która była "gitarzystką" Patty. W sieci można znaleźć mnóstwo memów i przeróbek z modelką w roli głównej. Wideo z "DD TVN" dzięki serwisowi YouTube zostało również zauważone przez zagraniczne media.

Informacje na temat występu półnagich dziewczyn w polskiej telewizji śniadaniowe pojawiły się m.in. na łamach niemieckiego "Bildu" i najpopularniejszego dziennika w Austrii, wspomniał też o nich serwis we Francji. Wszystkie dzienniki skupiły się oczywiście na Fajcht, która zajawiana jest jako gwiazda "Playboy''a" grająca z playbacku na gitarze.

Jak widać internet ma ogromną siłę. Ciekawe jak dalej będzie roznosiła się wieść na temat występu Patty i jej dziewczyn. Być może pchnie to którejś z nich karierę do przodu? Albo skończą jak nagie plakaty wyborcze Sary May?

Internauci do "gitarzystki" Patty: Stałaś się pośmiewiskiem

