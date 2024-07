Tomasz Karolak zdradził, kiedy odbędzie się jego ślub z Violą Kołakowską. Okazuje się, że aktor zamierza powiedzieć sakramentalne TAK w przyszłym roku!

Kilka dni po ich głośnych zaręczynach, do których doszło po premierze spektaklu w Teatrze Imka, prasa plotkowała, że - pomimo wręczenia matce swoich dzieci pierścionka zaręczynowego - Tomasz Karolak nie chce brać ślubu. Teraz jednak aktor, w rozmowie z Faktem zapewnia, że uroczystość z pewnością się odbędzie. Narzeczony Violi Kołakowskiej przyznał również, że bardzo się cieszy z oświadczyn i chrztu 2-letniego syna.

Ślub szykuje się na pewno w przyszłym roku! Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy i czy wesele będzie kameralne, czy jednak trochę większe - przyznał w Fakcie Tomasz Karolak. - Na razie mogę powiedzieć tyle, że i oświadczyny, i chrzciny to był bardzo dobry ruch. Jestem z tego wszystkiego bardzo zadowolony. Myślę, że wszyscy nabraliśmy godności, jeżeli chodzi o podejście do rodziny - dodaje.