Rafał Jonkisz pokazał, z kim spędzi Walentynki! Mister Polski 2015 zamieścił na swoim profilu na Facebooku wyniki swojego konkursu na kolację walentynkową w jego towarzystwie. W szranki o wieczór z przystojniakiem stanęło mnóstwo chętnych dziewcząt. Spośród 90 kandydatek, Rafał wybrał jedną - uroczą Olę z Lublina. Jak para spędzi dzisiejszych wieczór?

OTO MOJA WALENTYNKA - OLA Z LUBLINA, którą wybrałem spośród finałowej 90 dziewczyn z mojej akcji Walentynki z Jonkersem. Wasze głosy i komentarze tym razem pokryły się z moją decyzją, więc jesteśmy prawie jednogłośni. Ola jutro przyjeżdża do Warszawy, gdzie zatrzyma się Sound Garden Hotel i wieczorem zabieram ją na kolacje do San Lorenzo Restaurant & Bar. Dzisiaj rozmawiałem z Olą przez telefon - wydaje się super dziewczyną i już nie mogę się doczekać spotkania face to face. Wam życzę udanych Walentynek, a Olę poznacie na moim Snapchacie - napisał Rafał Jonkisz na swoim profilu.