Rafał Jonkisz zorganizował parapetówkę dla swoich przyjaciół i znajomych. Relację z imprezy u Jonkisza można było na bieżąco śledzić na profilach social media modela. Mister Polski 2015 już jakiś czas temu podjął decyzję, by przeprowadzić się do Warszawy. Model opuścił rodzinny Rzeszów, by móc wywiązywać się ze swoich zobowiązań, związanych z tytułem najprzystojniejszego Polaka, a także rozpocząć karierę w show-biznesie. Nie ukrywał, że liczy również na to, że to właśnie w Warszawie pozna miłość swojego życia.

Parapetówka u Rafała Jonkisza

Rafał Jonkisz wynajął mieszkanie w Warszawie. 60-cio metrowe lokum dzieli ze swoim kolegą. Na wczorajszej imprezie bawiło się wielu gości. Nie zabrakło imprezowych gadżetów: czapeczek, serpentyn i balonów. Na czas imprezy Rafał musiał zapewnić opiekę swojemu nowemu pieskowi. Pupil o imieniu Piorun, którego model dostał od swojej partnerki z "Tańca z Gwiazdami" Waleriji Żurawlewej, trafił pod opiekę do koleżanki Rafała.

PIORUN IDZIE W DOBRE RĘCE. Na czas parapetówki moja kochana psinka wyjeżdża do koleżanki, która się nią zaopiekuje. Nie wyobrażam sobie, aby takie maleństwo męczyło się na imprezie, stresowało się i zostało pewnie zagłaskane przez wszystkich. Będę tęsknił za Piorunem, ale wiem, że to słuszna decyzja i jutro wróci już do swojego pana - napisał Rafał na swoim Facebooku.

Zobaczcie zdjęcia z imprezy Rafała Jonkisza!

Rafał Jonkisz urządził parapetówkę w mieszkaniu Warszawie.

Na imprezę do Rafała Jonkisza przyszło mnóstwo gości.

Na czas parapetówki Rafał Jonkisz oddał pieska pod opiekę koleżanki.