7 czerwca 2024 roku media obiegła smutna informacja o śmierci Barbary Sienkiewicz. 69-letnia aktorka osierociła 9-letnie bliźniaki, Anię i Piotrusia. Po śmierci Sienkiewicz pojawiły się poważne problemy z organizacją pochówku i do akcji wkroczył sąd! Na szczęście wszystkie formalności udało się doprowadzić do końca i po trzech tygodniach od śmierci 69-latki mógł odbyć się jej pogrzeb.

Tak wygląda grób Barbary Sienkiewicz

Śmierć Barbary Sienkiewicz zszokowała wszystkich! Aktorka kilka lat temu urodziła bliźniaki i została okrzyknięta "najstarszą matką w Polsce". Po jej niespodziewanym odejściu pojawiło się wiele nieścisłości, kto zajmie się 9-letnimi bliźniakami: Anią i Piotrusiem. A szybko okazało się, że to nie jedyny problem i pojawiły się niespodziewane trudności związane z organizacją pogrzebu.

69-latka nie zapisała w testamencie, kto będzie jej spadkobiercą, a to z kolei sprawiło, że nie było osoby, która mogłaby pobrać zasiłek pogrzebowy i zorganizować pochówek. Do akcji musiał wkroczyć sąd. Wygląda na to, że formalności udało się doprowadzić do końca. 27 czerwca odbył się pogrzeb Barbary Sienkiewicz. Aktorka została pochowana w grobie rodzinnym na warszawskim Cmentarzu Komunalnym Północnym.

Pawel Wodzynski/East News

Barbara Sienkiewicz została pochowana w rodzinnym grobie, w którym rok temu pochowano jej mamę Jadwigę. W pogrzebie uczestniczyło wielu bliskich i znajomych aktorki, a także pojawiły się jej dzieci: Ania i Piotruś. Gdy fotoreporterzy weszli do kościoła, 9-latki założyły ciemne okulary.

Pawel Wodzynski/East News

Po stracie mamy Ania i Piotrek trafili do interwencyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, a następnie do rodziny zastępczej. Bliscy aktorki nie pozostali jednak obojętni i założono w sieci zbiórkę na 9-latki.

Przed Anią i Piotrusiem jeszcze sporo trudnych chwil dlatego postanowiliśmy zebrać fundusze na ich codzienne potrzeby, wsparcie psychologiczne, dodatkową edukację, remont mieszkania. Jesteśmy poruszeni sytuacją Ani i Piotrusia i chcemy przynajmniej w taki sposób wesprzeć ich w trudnych chwilach - można przeczytać w opisie zbiórki.

Dalszy los bliźniaków jest nadal niepewny.

