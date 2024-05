Rafał Mroczek zyskał popularność rolą Pawła Zduńskiego w kultowy serialu telewizyjnym "M jak miłość" i choć o swoim życiu prywatnym mówi niewiele, to w minioną sobotę, 11 maja, podzielił się z obserwatorami w mediach społecznościowych radosną nowiną. Aktor z ukochaną Magdaleną powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Po wystawnym weselu para postanowiła wybrać się w podróż poślubną, a wszystko dokładnie zrelacjonowali w sieci.

Rafał Mroczek z żoną wybrali się w podróż poślubną

Gwiazdor "M jak miłość" - Rafał Mroczek przeżywa w ostatnim czasie wyjątkowe chwile. Aktor dopiero co poślubił ukochaną Magdalenę Czech, co zaskoczyło fanów, bo dotychczas mało kto wiedział, że jest w związku. Kobieta po ślubie zmieniła nazwisko na nazwisko męża i od teraz w mediach społecznościowych widnieje jako Magdalena Mroczek. Wydaje się, że zakochani ciągle żyją niedawnym ślubem i na bieżąco udostępniają zdjęcia z ceremonii. Jak się okazało, w tym wyjątkowym dniu, panna młoda postawiła na dwie kreacje i trzeba przyznać, że wyglądała zjawiskowo. Teraz Magda i Rafał, aby odpocząć od nadmiaru emocji, postanowili udać się w podróż poślubną. Wygląda na to, że zakochani wybrali egzotyczny kierunek.

Rafał Mroczek udostępnił relację żony z lotniska, na którym para trzyma się za ręce. Magdalena postanowiła opatrzyć zdjęciem uroczym podpisem po angielsku "perfect match", co można przetłumaczyć jako "doskonale dobrani".

Instagram/ Rafał Mroczek

Rafał Mroczek i jego ukochana żona Magdalena uchylili rąbek tajemnicy i podzielili się również innymi nowymi zdjęciami z lotniska. Wygląda na to, że zakochani wybrali się w podróż poślubną w kierunku Azji, bo pierwszym przystankiem na ich drodze był Dubaj. Żona aktora zwróciła się nawet do fanów.

To gdzie dalej? zapytała obserwatorów Magdalena Mroczek.

Instagram/Magdalena Mroczek

Wiele osób zastanawia się, kim jest tajemnicza żona Rafała Mroczka? Okazuje się, że Magdalena jest od 41-latka o 13 lat młodsza i mogliśmy zobaczyć ją przed kamerami w 2018 roku, kiedy była w finale konkursu Miss Polonia.

Czekacie na więcej ujęć nowożeńców?

