"40 kontra 20": Amira pokazała swoją walentynkę. Tak spędziła święto zakochanych

Fani uwielbianego formatu TVN "40 kontra 20" do tej pory podejrzewali, że Amirę i Toma połączyło prawdziwe uczucie. Tymczasem jednak na instagramowym profilu pięknej brunetki pojawiło się zdjęcie z tajemniczym blondynem, któremu ta nie szczędzi czułości. To dało do myślenia fanom programu "40 kontra 20"! "40 kontra 20": Amira z tajemniczym blondynem Bez wątpienia w drugiej edycji programu "40 kontra 20" to właśnie Amira stała się jedną z bardziej kontrowersyjnych uczestniczek Piękna brunetka często porównywana jest do Kingi z pierwszej odsłony. Wszystko ze względu na to, że w programie "40 kontra 20" Amira bardzo zbliżyła się do Toma , tym samym, stając się najwiekszą rywalką wszystkich dziewczyn, które w ekskuluzywnej willi walczą o względy "seniora". Pomimo kryzysu w ich relacji, ostatecznie w czasie przeparowania w "40 kontra 20" Tom dał kolejną szansę Amirze . Po decyzji Toma fani show nie mieli wątpliwości, że tą dwójkę połączyło prawdziwe uczucie. Tymczasem piękność z "40 kontra 20" opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z tajemniczym, przystojnym mężczyzną! Na fotografii Amira z wielkim uśmiechem na twarzy przytula się do blondyna z niebieskimi oczami, który jest wizualnym przeciwieństwem 44-latka. - Z kim ja tu jestem 🙈 - napisała na swoim Instagramie. Zobacz także: "40 kontra 20": Tom zrywa z Amirą. Polały się łzy Nie da sie ukryć, że jej najnowszy post wywołał duże poruszenie w sieci. Pod zdjęciem uczestniczki "40 kontra 20" posypały się liczne komentarze internautów. Ci nie ukrywają, że przystojny blondyn zrobił na nich ogromne wrażenie: - Piękne foto Ami ❤️ Pan obok fajny 🥰🥰 - 😍😍😍😍 kim jest ten chłopak!?...