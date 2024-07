Za nami trzeci już odcinek "X-Factor" na żywo. Po tym jak z programu odpadli podopieczni Kuby Wojewódzkiego i Czesława Mozila, przyszła kolej na wychowankę Tatiany Okupnik. Z dalszym udziałem w show, i tym samym nadzieją na kontrakt płytowy, pożegnała się Anna Antonik. Nazywana przez Kubę "Bajka" przegrała w starciu z wykreowanym na potrzeby show trio The Chance.

Chociaż Anna od początku była ulubienicą Wojewódzkiego to właśnie on swoim głosem zdecydował, że nie wystąpi w dalszych odcinkach programu. Jurorowi nie spodobała się interpretacja Antonik przeboju "Imagine" Johna Lennona. Szkoda, bo kto jak kto, ale ta dziewczyna naprawdę ma potężny głos, który przez wielu internautów porównywany jest nawet do barwy Adele.

Najlepszymi sobotniego wieczoru okazali się: zespół Soul City, Marcin Spenner i Ewelina Lisowska. Czy to wśród tej trójki znajduje się zwycięzca 2. edycji "X-Factor"?

