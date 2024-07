Dawid Kwiatkowski - jesteś super! Tego koncertu chyba nie zapomni nikt, kto na nim był lub oglądał relację.

Co takiego się wydarzyło?

Młody artysta na koncert w Nowym Sączu zaprosił Marcelinkę, podopieczną fundacji „Mam Marzenie" i wielką fanką Dawida. 14-letnia dziewczynka, która cierpi na bardzo poważną chorobę marzyła, by stanąć na scenie z ukochanym idolem. I udało się! Razem z Dawidem Kwiatkowskim zaśpiewała utwór „Na zawsze".

Uwaga, miejcie chusteczki w pogotowiu!

Czasami tak niewiele trzeba, żeby usłyszeć od drugiej osoby, że był to najlepszy dzień w jej życiu. Życiu, które nie jest łatwe. Razem z Fundacja Mam Marzenie wczoraj podczas koncertu w Nowym Sączu spełniliśmy marzenie Marcelinki (14 lat), która napisała do mnie z prośbą zaśpiewania ze mną na scenie. Dziewczynka cierpi na wrodzoną łamliwość kości i ma bardzo dużą deformacje ciała. Teorytycznie ma tylko główkę i 30 cm ciała. Ale w środku niczym się nie różni od anioła. Łzy przed, w trakcie i po koncercie. Uwielbiam takie chwilę. Uwielbiam spełniać marzenia. Swoje i czyjeś. Wy też to róbcie i zobaczycie ile potem pozytywnej energii do życia dostajecie przez następne kilka dni, przypominając sobię o takiej chwili. Przypominając sobie, że tak często narzekamy na własne życie, a naprawde mamy wszystko, co potrzebne do działania. Mamy zdrowie. Pozdrawiam Cię Marcelinko i obiecuję Ci, że jeszcze się spotkamy. Trzymam za Ciebie kciuk,Twój Dawid.udostępniajmy, dzielmy się energią.