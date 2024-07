Dla rodziny to naprawdę trodne chwile. Ledwie wczoraj odszedł od nas Wojciech Młynarski. Jego najstarsza córka, Agata Młynarska, dała kolejny wzruszający wpis. Co napisała na Facebooku?

ZDJĘCIA Z POGRZEBU WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO: Tłumy pożegnały Wojciecha Młynarskiego, wśród nich jego dzieci: Agata, Paulina i Jan

Wiadomość o śmierci Wojciecha Młynarskiego wstrząsnęła tysiącami fanów jego talentów. Wielkiego ojca, żegnają jego dzieci - Agata, Paulina i Jan, który był przy nim do końca i trzymał go za rękę, gdy odchodził... Dobę po śmierci Młynarskiego, Agata zamieściła na swoim profilu facebookowym wzruszający wpis:

Kończy się pierwszy dzień bez Taty… Wszędzie go pełno, wszyscy go wspominają, mówią, że był ich nauczycielem i mistrzem.

Od wczoraj otrzymaliśmy niezliczone ilości kondolencji, ciepłych słów, serdeczności. Za wszystkie z całego serca dziękuję. Bardzo nam pomagają przejść przez te trudne chwile.

Tata nie lubił się rozczulać, nie lubił ckliwości i patosu. Mówił o sobie, że jest pogodnym pesymistą.

Kiedyś, jeszcze w moim dawnym domu w Zalesiu, na ganku, zrobiłam mu zdjecie z prośbą, żeby się uśmiechnął. Takiego go zapamiętam.