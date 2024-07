Doda przebywa obecnie na wakacjach w Hiszpanii. Gwiazda ładuje baterie przed letnią trasą koncertową, w którą rusza już w najbliższym czasie. Nie oznacza to jednak, że w kraju jest o niej cicho. Rabczewska pojawiła się bowiem na okładce najnowszego numeru "Gali" w pierwszej szczerej rozmowie po głośnych wydarzeniach w Chorzowie. Przypomnijmy: Dojrzała Doda na okładce magazynu: "Nauczyłam się wybaczać"

Tuż po skandalu z domniemaną bójką z Agnieszką Szulim, artystka tylko zdawkowo komentowała szum medialny. Tym razem zdecydowała się na zdecydowanie dłuższą i bardziej refleksyjną rozmowę, w której opowiada o przyczynach konfliktu i swojej motywacji. Piosenkarka podkreśla, że najważniejsze dla niej jest dobro rodziny i przez cały czas towarzyszyła jej troską o matkę, która mocno przeżywała fakt, iż jej życie prywatne jest tak szeroko i złośliwie omawiane w telewizji.



Dziennikarz zwraca jednak uwagę, że nie oznacza to, iż musiało od razu dojść do fizycznej konfrontacji, a podstawą porozumienia powinien być dialog. Doda przypomina mu w odpowiedzi, że prezentowane "fakty" z wydarzeń z Chorzowa są jedynie wersją drugiej strony konfliktu.



Doda: A skąd wiesz, że tego nie zrobiłam? Historie, które opisywane są w mediach, to historie tylko i wyłącznie jednej strony. Produkowane w celu podgrzania atmosfery. Ja takie sprawy załatwiam honorowo, w cztery oczy. I tak też zrobiłam. Bardzo się cieszę, że ta cała szopka skończy się w sądzie. Bardziej cieszyć się nie mogę, bo to pokaże, jak było naprawdę i kto jakim jest człowiekiem.

Doda zaznacza też, że mogła np. uderzyć Szulim w trakcie medialnej imprezy, co przysporzyłoby jej ogromnego zainteresowania. Zdecydowała się jednak na bezpośrednie spotkanie, choć jej zdaniem, słynąca do tej pory z bezkompromisowych wypowiedzi i zaczepek Agnieszka, już w cztery oczy tej odwagi nie miała.



Gdybym chciała spoliczkować Agnieszkę na oczach wszystkich, zrobiłabym to na każdej imprezie, na której się mijamy. Gdybym chciała zrobić z tego show, nie miałabym z tym żadnego problemu. Mogłabym zrobić to publicznie i jeszcze spijać z tego medialną śmietankę. Chciałam z nią stanąć twarzą w twarz. Wydawało mi się, że ludzie, którzy - jak Agnieszka - zwą się szczerymi i bezpośrednimi, potrafią też wziąć na klatę konsekwencje swoich działań i spojrzeć prawdzie w oczy. A przede wszystkim honorowo stanąć twarzą w twarz z osobą, o której rodzinie mają tyle do powiedzenia przez ekran telewizora. A jednak nie - dodaje Rabczewska.