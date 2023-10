Małgorzata Rozenek wybrała się w kolejną wyprawę kamperem. Tym razem Majdanowie zmierzają do Danii. Jeden z pierwszych noclegów nie okazał się jednak najprzyjemniejszy. Musieli szybko się pakować:

Kto lub co ich przegoniło?

Kiedy kilka lat temu Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan ruszyli na wakacje kamperem, ich przygody okazały się hitem Internetu. Internauci pisali, że wolą ich relacje nawet od serialu. Czy i tym razem będzie podobnie? Okazuje się, że Małgorzata Rozenek z rodziną mieli już pierwsze przygody. Okazało się, że niefortunnie rozbili obozowisko obok... wesołego miasteczka. W ostatniej chwili musieli szukać nowego miejsca, by zaparkować i móc przenocować w kamperze:

Kawka w łóżeczku tym razem, bo mieliśmy wczoraj taką małą przygodę, że musieliśmy wieczorem zwijać nasze obozowisko, ponieważ miejsce, w którym byliśmy rozbici za pierwszym razem, to było miejsce, przy którym rozbiło się wesołe miasteczko. I ponieważ wczoraj był ten dzień świąteczny, no to to wesołe miasteczko tam po prostu huczy, buczy do pierwszej w nocy, ale tak naprawdę głośno, nie tak jak normalne wesołe miasteczko, tylko tak razy trzy.