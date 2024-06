Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" kilka tygodni temu zostali rodzicami. Od tamtej pory rolniczka chętnie dzieli się z fanami na Instagramie kadrami z życia świeżo upieczonej mamy, ale tym razem jej nowe nagranie z synkiem wyjątkowo zainteresowało internautów, którzy szybko zasypali Annę lawiną pytań. Rolniczka postanowiła na nie odpowiedzieć. Co się dokładnie wydarzyło?

Anna Derbiszewska wystąpiła w 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", w której poznała miłość swojego życia, Jakuba. Para do dziś jest w szczęśliwym związku, a niedawno na świecie pojawił się owoc ich miłości - syn Darek. Dzięki temu, że rolniczka jest aktywna na Instagramie, fani na bieżąco mogą śledzić, co słychać u świeżo upieczonej mamy. Tym razem rolniczka pochwaliła się uroczym nagraniem z synkiem w roli głównej.

Jak się okazało, właśnie to nagranie wywołało małą burzę wśród fanów, którzy postanowili natychmiast zasypać rolniczkę lawiną pytań. Internauci zwrócili bowiem uwagę na różowy kolor akcesoriów, którymi otulony jest synek gwiazdy "Rolnik szuka żony". Jak wiadomo, wielu osobom kolor różowy kojarzy się z wyprawką dla dziewczynki. Ania Derbiszewska postanowiła odpowiedzieć zaciekawionym internautom.

Moi drodzy, dostaję od Was mnóstwo zapytań, dlaczego ja synka ubieram w kolor różowy. Dlaczego różowy becik? Otóż słuchajcie, odpowiedź jest banalnie prosta, ponieważ Dareczek oprócz nowych rzeczy, które my mu kupujemy, lub które dostaje od znajomych czy rodziny, dostaje także dużo rzeczy po swoich kuzynach, kuzynkach, którzy już wyrośli z tych ubranek, tych rekwizytów. No ja nie widzę w tym nic złego. Toż to cały sekret tego koloru różowego.

- wytłumaczyła Ania