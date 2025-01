Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony" to para, która cieszy się ogromną sympatią fanów. Widzowie show TVP od początku uważali, że ta dwójka bardzo do siebie pasuje, a po zakończeniu programu internauci chętnie śledzą ich losy w sieci. Choć Ania i Marcin nie zawsze są wylewni, ostatnio dzielili się m.in. fotografiami ze świąt Bożego Narodzenia czy Sylwestra. Potem jednak nastąpiła spora przerwa, po której Ania z "Rolnika" powróciła na Instagram. Niestety, dość szybko musiała tłumaczyć się z nowego wpisu... Co zauważyli fani?

Nowy wpis Ani z "Rolnika" zaniepokoił fanów. Poszło o ten szczegół

Uczestnicy 11. edycji "Rolnik szuka żony" nadal budzą spore emocje wśród widzów, a dwie pary - Ania i Marcin oraz Dominika i Rafał cieszą się szczególną sympatią. Nic zatem dziwnego, że nowy wpis Ani z "Rolnika" wywołał niemałe poruszenie w sieci - para nie odzywała się w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Teraz jednak uległo to zmianie i Ania podzieliła się romantycznymi kadrami z ukochanym.

Nie spodziewała się jednak, że nowe zdjęcia wywołają lawinę spekulacji. Internautka zwróciła uwagę na sformułowanie użyte przez Anię w opisie fotografii - chodziło dokładnie o zwrot, że ukochana rolnika "zostawia zdjęcia na pamiątkę":

Zostawiam na pamiątkę? Hmmm... Po prostu zdziwił mnie taki opis, jakby już było po wszystkim, a zostały tylko pamiątkowe zdjęcia. Tak to zrozumiałam - zauważyła zaniepokojona fanka.

Ukochana Marcina postanowiła odpowiedzieć na komentarz internautki i rozwiała tym samym wszelkie wątpliwości. Przekazała, że fani nie powinni doszukiwać się "drugiego dna", a gdyby nie była już z rolnikiem, nie publikowałaby z nim fotografii:

Absolutnie nie - nie ma co się doszukiwać drugiego dna, bo go po prostu nie ma. Poza tym dalej napisałam ''bardzo udany wyjazd''. Nie dodawałabym wspólnych zdjęć, gdybyśmy nie byli razem... - odpowiedziała Ania z ''Rolnika''.

Ania i Marcin z "Rolnika" rozwijają swój związek. Co z Adą i Marcinem z 9. edycji?

Na szczęście wygląda na to, że Ani i Marcinowi z show TVP kryzys niestraszny, a para rozwija swój związek w najlepsze. Co ciekawe, fani ostatnio dopatrywali się problemów w relacji innej pary znanej z formatu - Ady i Michała, którzy poznali się w 9. edycji show i są już po ślubie:

Straszny smutek od Ady bije, czasami lepiej zrezygnować niż się męczyć i żałować - pisali fani.

Na szczęście również i Adrianna zdecydowała się rozwiać domysły fanów i szybko odpisała na komentarze:

A kto powiedział, że coś złego się dzieje? - odpisała Adrianna.

My oczywiście trzymamy kciuki za każdą z par i życzymy im samych radosnych chwil!

