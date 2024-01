Ania z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories zabrała głos w sprawie swojej znajomości z Kubą. Rolniczka zabrała głos i odniosła się do swoich ostatnich wypowiedzi, które mocno zaskoczyły internautów. Była uczestniczka hitu Telewizyjnej Jedynki przyznała, że żartowała mówiąc, że przed programem często widywała się z Kubą. Sprawdźcie, co wyznała!

Ania i Kuba poznali się w dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony", a już za kilka miesięcy na świecie pojawi się ich pierwsze dziecko. Ostatnio internauci próbowali dowiedzieć się, czy zakochani wybrali już imię dla maleństwa i czy przed porodem planują powiedzieć sobie "tak". Podczas "Q&A" pojawiło się również pytanie, czy Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" znali się przed programem. Rolniczka zaskoczyła wówczas swoim wyznaniem, że często widywała się z Kubą. I chociaż dość szybko zaczęła tłumaczyć, że jedynie żartowała, to teraz znowu musiała zabrać głos w tej sprawie.

Zobacz także: U Klaudii z "Rolnika" zdarzył się niespodziewany wypadek. Pokazała, co się stało

Ania z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories zwróciła się do internautów i znów tłumaczyła się ze swoich słów o znajomości z Kubą.

Chciałabym odnieść się do wczorajszych pytań... Mam pewne spostrzeżenia, już wcześniej z autopsji zauważyłam, że ludzie faktycznie mają to do siebie, że wolą negatywne wiadomości, lubią pewne rzeczy przekształcać, czego nie wiedzą to sobie dopowiedzą. Faktycznie może wczoraj niepotrzebnie trochę sarkastycznie podeszłam do odpowiedzi na kilka pytań odnośnie mojej znajomości z Kubą.

zaczęła mówić Ania.