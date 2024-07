Do finału konkursu Eurowizji pozostało coraz mniej czasu. Państwa startujące w rywalizacji skupiają się teraz na promocji swoich gwiazd, żeby zapewnić im jak największe szanse na wygraną. Również nasi reprezentanci, czyli Donatan i Cleo, wzięli ostatnio udział w imprezie w Rydze, gdzie wykonany został utwór "My Słowianie - We Are Slavic". Później odwiedzili np. Anglię i Irlandię. Przypomnijmy: Pierwszy zagraniczny występ Donatana i Cleo za granicą. Tak promują się przed Eurowizją

Reklama

Pierwsze prognozy przed samym konkursem nie są dla nas pomyślne - nie znaleźliśmy się nawet w pierwszej piętnastce państw z największą szansą na wygraną, ale z drugiej strony są o wiele bardziej optymistyczne niż w poprzednich latach (17 miejsce to naprawdę dobry jak dla Polski wynik). Dodatkowo regulamin konkursu narzuca pewne ograniczenia jeśli chodzi o czas trwania utworu i liczbę osób znajdujących się na scenie.

Wiadomo na pewno, że w Kopenhadze nie zobaczymy Donatana. Jak udało dowiedzieć się AfterParty.pl, na scenie pojawią się seksowne modelki, które ubrane w stroje rodem z klipu będą ubijały... masło.



To jeden z elementów przewodnich teledysku, który nie jest bez znaczenia jeśli chodzi o jego popularność. Pokażemy Europie, to co mamy najlepsze - będą seksowne stroje ludowe i ubijanie masła - skwitowała krótko w rozmowie z AfterParty.pl osoba związana z konkursem Eurowizji, prosząc o zachowanie anonimowości.

W teledysku w głównej roli obok Cleo i Donatana występuje Luxuria Astaroth. Czy również ona będzie tłem dla polskiego show? Sama Luxuria odpowiedziała nam, że nie. Jednak nieco bardziej tajemniczo brzmi oficjalne stanowisko agenta modelki:



Na chwilę obecną nie komentujemy udziału Luxurii w konkursie Eurowizji. Mogę jedynie powiedzieć, że Luxuria przygotowuje się teraz do ważnej imprezy. O jej szczegółach dowiedzą się wkrótce wszyscy - powiedział AfterParty.pl Patryk Boro.

Czy obecność Luxurii na scenie przełożyłaby się na ewentualną wygraną, czy to raczej bez znaczenia?

Zobacz także

Zobacz: Luxuria o sobie: "Jestem fenomenem"

Reklama

Debiut Luxurii na salonach: