O 16.00 zaczął się dziś finał konkursu Eurowizji dla dzieci. Polskę reprezentowała 13-letnia Olivia Wieczorek, która zaśpiewała utwór „Nie zapomnij” Piotra Rubika i Dominika Grabowskiego po polsku i angielsku. Polka zachwyciła publiczność, która po jej występie jeszcze długo biła brawo! Nam również bardzo podobał się występ młodziutkiej wokalistki, którą polscy widzowie mogą pamiętać z programów "Must Be The Music" i "Mali Giganci", w którym występowała w grupie Piotra Rubika. Oliwia Wieczorek śpiewa od 5 roku życia i obecnie uczy się nie tylko śpiewu, ale też gry na pianinie. Coś czujemy, że jej kariera po tym konkursie nabierze rozpędu!

Olivia Wieczorek na Eurowizji z piosenką "Nie zapomnij":

